Citigroup ha accreditato per errore 81.000 miliardi di dollari sul conto di un cliente che invece doveva ricevere solo 280 dollari. A raccontarlo in un articolo è il Financial Times. Oltre ad aver accreditato per errore la somma, la banca per diverse ore non è riuscita ad annullare l’operazione.

Il fatto è accaduto lo scorso aprile ed è stato ignorato da ben due livelli di controllo: l’impiegato dei pagamenti e un funzionario incaricato di verificare la transazione prima che fosse autorizzata. A bloccare tutto, un’ora e mezza dopo la registrazione del pagamento, è stato un funzionario che ha impiegato diverse ore per riuscire a farlo.

Essendo la cifra accreditata per sbaglio enormemente molto alta, la banca si è ritrovata senza liquidità e ha dovuto avvisare dell’errore la Federal Reserve e l’Office of the Comptroller of the Currency, l’agenzia federale che regola e vigila le banche negli Stati Uniti.

Secondo quanto scrive sempre il Financial Times, nel 2024 sono stati sfiorati 10 incidenti simili per un valore di oltre un miliardo ciascuno. Una cifra leggermente inferiore ai 13 miliardi dell’anno precedente. La banca americana ha ancora difficoltà a risolvere i problemi operativi emersi già cinque anni fa quando accreditò per sbaglio 900 milioni di dollari a dei creditori.