A 15 anni è stata trascinata e uccisa da un coccodrillo mentre prendeva l’acqua dal fiume vicino a casa. Shivani Kevat viveva nel villaggio di Mehatabpura, in India e il suo corpo, segnato dai morsi dell’animale, è riemerso solo il giorno dopo l’attacco. La mattina dello scorso 15 settembre la giovane si era avvicinata alle acque del Parvati, questo il nome del fiume, per prendere dell’acqua. L’animale ha addentato la sua preda e l’ha trascinata giù nel fiume, segnando per sempre il destino della 15enne.

La morte per annegamento

Gli abitanti che si trovavano sulla riva del fiume in quel momento hanno assistito all’aggressione e ha nulla sono serviti i loro tentativi di salvare la ragazzina, anche seguendola con delle barche. Il corpo di Shivani presentava dei segni identificabili proprio come morsi di coccodrillo e l’autopsia ha confermato che la morte della giovane è avvenuta per annegamento, dopo che il coccodrillo l’ha catturata e trascinata in acqua. Il rettile coinvolto nell’attacco è uno dei più diffusi nella zona, quello palustre (Crocodylus palustris), tra i più pericolosi in natura.