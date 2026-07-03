L’ex moglie e gli ex suoceri gli avrebbero reso la vita impossibile al punto da impedirgli di vedere le figlie, minacciandolo di morte e arrivando anche ad aggredirlo fisicamente. Per questo la Procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per reati da “codice rosso”: si tratta dell’ex moglie della vittima, una donna di origine moldava di 39 anni e dei genitori di lei, di 59. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotte dai carabinieri hanno accertato una serie di comportamenti, da maggio in poi, con cui la 39enne ha vessato il marito al quale impediva sistematicamente di vedere le figlie di 10 anni.

L’episodio più grave, quando l’ex moglie ha attirato in una trappola l’uomo, dopo averlo chiuso a chiave in una stanza ha permesso ai genitori di aggredirlo fisicamente con cocci di vetro e una paletta di ferro. Il gip Alessandro Capodimonte ha quindi emesso un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento per ex moglie e suoceri all’abitazione e ai luoghi di lavoro del marito. I tre sono difesi dall’avvocata Martina Montanari.