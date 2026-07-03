L’attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell’abitazione dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni, ed è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l‘azione compiuta nel Principato di Monaco. La donna ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia e il giorno stesso dell’attentato, con un’auto noleggiata con targa tedesca, ha raggiunto la Svizzera. L’auto era in sosta a Beausoleil in Francia al confine con Monaco: dopo l’attentato, la Berezovska è andata a prenderla raggiungendola a piedi. A ricostruire il percorso di fuga sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi che hanno potuto ricostruire con precisione il tutto grazie a numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza nel Principato, di luoghi pubblici e privati. L’Interpol ha ora emesso un mandato di ricerca codice rosso “mondiale” per consentire di localizzare e arrestare la donna.

Chi è Anastasia Berezovska

La Berezovska è nota “per i suoi legami con la criminalità organizzata”. Dopo un primo momento in cui l’autore dell’attentato era stato descritto come “un uomo con una giacca nera, un cappello scuro tipo ‘bob’ e jeans chiari”, gli inquirenti hanno scoperto, grazie a un testimone nei paraggi della casa di Ermolaev, che si trattava di una donna, ora ricercata per “tentato omicidio, deposito con intento criminale di un ordigno esplosivo su strada pubblica e associazione a delinquere”. Anastasia è bruna e compare in due foto nelle quali indossa una maglia a righe con maniche corte che lascia intravedere sulla parte superiore del braccio destro un tatuaggio, “probabilmente un serpente”.

La sua “lingua parlata” è il tedesco dato che vive in Germania, fa sapere la Polizia monegasca. Secondo la Procura di Monaco, la donna non ha agito da sola. Intanto la Polizia tedesca ha perquisito la sua casa di Berlino.