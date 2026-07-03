I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma – Sezione GIP. Il provvedimento ha portato all’oscuramento di un sito web estero ritenuto responsabile di una presunta truffa legata alla vendita di biglietti per il concerto “La favola per sempre” del cantante Ultimo, in programma a Roma Tor Vergata. L’intervento è scattato nell’ambito delle attività di monitoraggio della rete condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Il sito “clone” e la truffa online

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sito oscurato funzionava come una vetrina fraudolenta, simulando la rivendita di titoli di accesso in realtà non più disponibili da oltre un anno. L’obiettivo era ingannare i potenziali acquirenti e sottrarre dati sensibili relativi agli strumenti di pagamento.

Le indagini hanno permesso di individuare rapidamente la piattaforma sospetta e di attivare l’autorità giudiziaria, che ha disposto l’oscuramento immediato del sito. Il provvedimento è stato notificato a tutti gli Internet Service Provider italiani per impedire ulteriori accessi e tutelare gli utenti potenzialmente truffati.