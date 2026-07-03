Un ragazzo di 16 anni, lo scorso 19 giugno, si è tuffato con gli amici nel fiume Adda a Canonica, in provincia di Bergamo. Il 16enne, però, è stato trascinato a fondo dalla corrente, sotto gli occhi increduli degli amici che hanno subito chiesto aiuto. Mentre venivano allertati i soccorsi, un ragazzo di 23 anni si è tuffato ed è riuscito a recuperare il 16enne, riportandolo a riva. Le condizioni del giovane sono parse subito critiche. Dopo essere stato soccorso, il ragazzo è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A distanza di 10 giorni dal drammatico episodio, lo stato di salute del ragazzo non è mai migliorato, fino alla morte, avvenuta tra la notte di domenica e lunedì.

Il 16enne viveva a Pontirolo Nuovo insieme ai genitori, al fratello e alla sorella. La famiglia è originaria della Costa d’Avorio, ma è residente da anni nel centro del comune bergamasco. Sabato 4 luglio sarà celebrato il funerale, con rito islamico, alla moschea di Via Cenisio a Bergamo. “Davanti a tragedie che spezzano una vita così giovane non esistono parole di consolazione”, ha dichiarato Erika Bertocchi, la sindaca di Pontirolo Nuovo.