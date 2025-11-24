Greta Thunberg e 36 attivisti di Extinction Rebellion hanno ricevuto un daspo urbano di 48 ore da Venezia a seguito della manifestazione non autorizzata di sabato 22 novembre, durante la quale le acque del Canal Grande sono state colorate di verde. L’attivista svedese, dal Ponte di Rialto, ha versato fluoresceina nel canale, un gesto che ha portato anche a una multa di 150 euro. L’azione, parte della campagna “Stop Ecocide”, ha avuto un forte impatto visivo e ha coinvolto diverse città italiane. La fluoresceina, come ricordano gli ecoattivisti, è un composto “totalmente innocuo”, utilizzato normalmente dagli speleologi per monitorare i flussi idrici.

La presenza di Greta e la reazione del Veneto

Nei giorni precedenti, Greta Thunberg aveva partecipato a un’assemblea pubblica a Verona, organizzata da studenti e attivisti dell’Università, prima di unirsi alla protesta veneziana insieme al collettivo. La sua presenza ha suscitato la reazione del presidente del Veneto, Luca Zaia, che sui social ha definito la manifestazione “un gesto poco rispettoso per le nostre città, la loro storia, la loro fragilità”. Zaia ha aggiunto: “Resto ancora più stupito nel vedere anche Greta Thunberg tra gli autori di questa inutile protesta, che evidentemente puntano – più che a sensibilizzare sull’ambiente – a dare visibilità a loro stessi. È chiaro che a costoro dell’ambiente e delle nostre città, nonché della loro fragilità, non interessa assolutamente nulla”.

Una protesta diffusa in tutta Italia

La dimostrazione non ha riguardato solo Venezia: gli ecoattivisti hanno tinto di verde le acque in altre dieci città, dal Po ai Murazzi di Torino al Reno nel Canale delle Moline a Bologna, fino alla Darsena di Milano, al torrente Parma e al Tara di Taranto. In alcune località sono stati coinvolti anche tratti di mare, come Trieste e Palermo, mentre a Padova e Genova a diventare verdi sono state le fontane. A Venezia, le forze dell’ordine hanno identificato diversi partecipanti, sequestrando lo striscione esposto e alcuni strumenti musicali. L’obiettivo, spiegano gli attivisti, era denunciare le “politiche ecocide” del governo italiano e rendere visibili i luoghi già colpiti da danni ambientali concreti.