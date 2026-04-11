Colpisce la moglie incinta e lei perde il bambino. Le impedisce anche di uscire di casa. Arrestato
La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne di origini moldave, residente in città, accusato di maltrattamenti alla moglie e ai quattro figli, due dei quali da alcuni mesi erano scappati di casa. Dalle indagini è emerso che le violenze e le percosse alla moglie avevano avuto inizio quando ancora la famiglia si trovava in Moldavia, oltre dieci anni fa; l’uomo l’aveva colpita provocando la perdita del bambino che attendeva.
Sempre nel paese di origine, l’uomo avrebbe costretto la moglie ad intestargli un immobile ereditato dalla madre, e più volte le aveva impedito di uscire di casa da sola, minacciando di picchiarla e di abbandonarla con i figli piccoli e senza assistenza. In tutti questi anni avrebbe impedito alla moglie di effettuare acquisti oltre i generi di stretta necessità senza autorizzazione. I quattro figli sarebbero stati minacciati e percossi con una cinghia dei pantaloni e schiaffeggiati ad ogni minimo rimprovero. L’uomo è stato rintracciato a Padova mercoledì pomeriggio, subito dopo l’emissione del provvedimento cautelare da parte del Gip del Tribunale, ed ora si trova nella Casa Circondariale di Padova.