Colpo choc in chiesa: rubati 10 kg d’oro e la corona con diamanti della Madonna
Clamoroso furto nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Trevico, in provincia di Avellino, dove nella notte sono stati rubati circa dieci chilogrammi d’oro. Il colpo è avvenuto poco prima delle tre del mattino e ha visto l’azione di sei individui, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne.
I ladri hanno forzato due porte e sono riusciti a raggiungere l’ufficio diocesano, dove era custodita una cassaforte poi portata via. All’interno erano conservati ex voto, monili e oggetti di grande valore religioso e storico.
Tra i beni sottratti anche la preziosa corona con diamanti della Madonna della Libera, risalente al 1934. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in circa un milione di euro.
Colpo nella cattedrale di Santa Maria Assunta
L’allarme è scattato subito dopo la fuga dei malviventi, consentendo l’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Nicolino Rossi e il parroco don Claudio Lettieri, mentre è stato informato il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo.
Secondo le prime ricostruzioni, i sei ladri indossavano tute bianche e avevano il volto coperto; solo uno di loro sarebbe stato parzialmente riconoscibile dalle immagini. Le indagini sono ora in corso per identificare la banda e ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo, considerato tra i più gravi mai avvenuti ai danni di un luogo di culto nella zona.