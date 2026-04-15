Clamoroso furto nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Trevico, in provincia di Avellino, dove nella notte sono stati rubati circa dieci chilogrammi d’oro. Il colpo è avvenuto poco prima delle tre del mattino e ha visto l’azione di sei individui, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne.

I ladri hanno forzato due porte e sono riusciti a raggiungere l’ufficio diocesano, dove era custodita una cassaforte poi portata via. All’interno erano conservati ex voto, monili e oggetti di grande valore religioso e storico.

Tra i beni sottratti anche la preziosa corona con diamanti della Madonna della Libera, risalente al 1934. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in circa un milione di euro.

Colpo nella cattedrale di Santa Maria Assunta

L’allarme è scattato subito dopo la fuga dei malviventi, consentendo l’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Nicolino Rossi e il parroco don Claudio Lettieri, mentre è stato informato il vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo.

Secondo le prime ricostruzioni, i sei ladri indossavano tute bianche e avevano il volto coperto; solo uno di loro sarebbe stato parzialmente riconoscibile dalle immagini. Le indagini sono ora in corso per identificare la banda e ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo, considerato tra i più gravi mai avvenuti ai danni di un luogo di culto nella zona.