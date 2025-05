Ogni volta che un nuovo Papa viene eletto, migliaia di occhi si alzano verso un comignolo in cima alla Cappella Sistina, dentro il Vaticano. È da lì che, dopo votazioni segrete e intense discussioni tra cardinali, si leva il segnale che tutto il mondo aspetta: una fumata bianca. Ma come nasce questo fumo simbolico, che trasforma una manciata di carta bruciata in un annuncio planetario?

Il significato e la tradizione della fumata

La tradizione delle fumate risale al 1878, ma è dal 1903 che si è consolidata come segnale ufficiale dell’elezione papale. Il colore del fumo indica il risultato della votazione: fumata nera se non è stato raggiunto il quorum dei due terzi richiesto per eleggere il nuovo Pontefice; fumata bianca se invece un cardinale è stato eletto Papa.

Come si produce la fumata bianca (e quella nera)

Il fumo che esce dal comignolo è il risultato della combustione delle schede elettorali votate. Per decenni si è cercato di distinguere i due colori usando semplicemente diversi materiali: ad esempio, canfora o paglia umida per rendere il fumo più chiaro. Ma i risultati non erano sempre affidabili.

Dal conclave del 2005, il Vaticano ha adottato un sistema più tecnologico: accanto alla stufa tradizionale dove vengono bruciate le schede, ne è stata installata una seconda, elettrica, che utilizza cartucce chimiche. Queste contengono una miscela appositamente studiata per produrre fumo chiaramente bianco o nero, così da eliminare ogni dubbio. Quando il Papa viene eletto, le schede vengono bruciate con una cartuccia che produce una densa fumata bianca, mentre le campane di San Pietro suonano a festa, confermando l’annuncio.