Come si diventa re. Le regole fondamentali che il futuro re Carlo III ha dovuto seguire mentre si preparava a diventare re, non si applicano al principe George e questo grazie a sua madre, Kate Middleton.

Quando sei l’erede al trono, la tua vita è delineata in un modo unico. Ma ci sono alcune regole che il re Carlo ha dovuto seguire e che il principe George, che ora ha 11 anni, non dovrà seguire, grazie all’educazione del principe Williame di Kate Middleton, scrive Becky Pemberton sul Sun.

L’autore reale Phil Dampier, riferisce Pemberton, ha dichiarato: “Il percorso del principe George verso la futura monarchia sarà completamente diverso da quello di suo nonno, re Carlo.

“Il re aveva avuto pianificata gran parte della sua vita tramite un comitato di parenti, esperti e consiglieri e nel 1987 dichiarò, in un grido di frustrazione: ‘Non puoi capire cosa significhi avere tutta la tua vita pianificata per te con un anno di anticipo.

Le regole del futuro re Carlo non valgono per George

“È orribile essere programmati.

“So cosa farò la prossima settimana, il prossimo mese, persino il prossimo anno.

“A volte mi stanco davvero di tutta questo”.

Fortunatamente per il principe George , il principe e la principessa di Galles stanno cercando di dare al loro figlio maggiore più libertà e possibilità di scelta nella sua educazione.

Phil ha raccontato: “Il principe Filippo decise che Carlo avrebbe dovuto frequentare le sue stesse scuole e Carlo fu spedito prima in convitto a Cheam e poi a Gordonstoun in Scozia , dove fu vittima di bullismo.

“A Cheam vide sua madre in televisioneannunciare che lo avrebbe nominato Principe di Galles.”

Si dice che Charles abbia ricordato: “Ricordo di essermi sentito profondamente imbarazzato. Penso che per un bambino di nove anni fosse piuttosto sconcertante.

“Tutti gli altri si voltarono e mi guardarono stupiti.”

Mentre Charles detestava essere isolato a Gordonstoun, il principe George è con i suoi fratelli alla Lambrook School e attualmente vive a casa con la sua famiglia.

Phil racconta: “A Gordonstoun c’erano solo docce fredde, attività all’aria aperta e Charles veniva preso in giro dai suoi compagni che lo prendevano in giro per le sue grandi orecchie a punta.

“È difficile immaginare che George venga preso di mira a scuola nello stesso modo oggi.

“William e Kate hanno cercato di dargli un’istruzione normale.”

L’etica della scuola di Prince George è quella di creare studenti che lasceranno Lambrook “come giovani sicuri di sé, felici, coinvolgenti, indipendenti e gentili, che guardano al futuro in tutto ciò che fanno”.

Phil ha affermato che è “improbabile che William e Kate obblighino il principe George ad andare all’università o ad arruolarsi nelle forze armate se lui non lo desidera”.

Ciò contrasta con Charles, la cui istruzione fu decisa dai suoi genitori. “Tuttavia, sostiene Phil, nel dicembre 1965, l’allora regina e il principe Filippoorganizzarono una cena con lo scopo preciso di discutere del futuro di Carlo .

“Tra gli ospiti c’erano il Primo Ministro Harold Wilson, l’Arcivescovo di Canterbury Michael Ramsey, lo zio di Filippo, Lord Mountbatten, il Decano di Windsor e il segretario privato della Regina, Sir Michael Adeane.

“Charles non fu invitato e in seguito Mountbatten gli disse che il suo futuro sarebbe stato al Trinity College di Cambridge, al Dartmouth Naval College e poi un periodo nella Royal Navy .”

Carlo si preparò al suo ruolo di principe di Galles trascorrendo un periodo all’Università di Aberystwyth, studiando il gallese.

Wiliam più rilassato del padre

Tuttavia, il principe William si è preparato al ruolo in modo più rilassato e ci si aspetta che anche il principe George farà lo stesso.

Phil ha aggiunto: “Il principe William non parla gallese come il principe di Galles e sono sicuro che nemmeno George dovrà impararlo

“Sebbene Carlo sia diventato Principe di Galles nel 1958, la sua investitura avvenne solo nel 1969, con una cerimonia spettacolare.

“William non ha mostrato alcun desiderio di organizzare un evento simile, quindi è improbabile che lo farà anche George.”

Carlo ha atteso 70 anni per essere incoronato re, e la sua attesa da record come erede apparente gli è persino valsa un posto nel Guinness dei primati.

Durante questo periodo, Phil sostiene che si è preparato in modo approfondito.

L’esperto reale ha raccontato: “Dopo aver trascorso diversi decenni cercando di trovare un ruolo, Carlo fondò il Prince’s Trust nel 1976, divenne patrono di 800 enti di beneficenza e organizzazioni e si propose persino come possibile governatore generale dell’Australia, un’idea che non fu mai presa in considerazione.

“Si è persino seduto alla Camera dei Lord e ha tenuto due discorsi.

“Fu lentamente introdotto al funzionamento dello Stato e del Commonwealth .

“È improbabile che George riceva una formazione altrettanto approfondita per questo incarico, e lo stile moderno sembra essere quello di concentrarsi su poche cause, piuttosto che essere il patrono di centinaia di organizzazioni”.

L’autore reale ha raccontato come il principe William e la principessa Kate desiderino evitare che il principe George voglia rinunciare al ruolo.

Phil ha raccontato: “Ci sono state diverse abdicazioni tra i reali europei negli ultimi tempi e diversi giovani reali europei hanno espresso dubbi sui loro ruoli futuri nelle antiche istituzioni.

“William e Kate non vorranno mettere troppa pressione a George e allontanarlo dal suo destino , quindi sarà una questione di equilibrio.

“Ma si spera che quando arriverà il momento si sentirà in grado di farsi avanti e di svolgere i suoi doveri, guidando la monarchia verso la seconda metà del 21° secolo”.

Secondo il Royal Correspondent di HELLO! Online : “In base all’osservazione delle fotografie della principessa Diana dell’epoca e dell’attuale principessa del Galles, entrambe sono molto affettuose con i loro figli.

“Kate viene spesso vista tenere per mano i suoi figli o prenderli in braccio per coccolarli quando erano più piccoli.

“Ci sono spesso molti gesti di conforto, come una pacca sulla spalla o una carezza sui capelli. Quando interagisce con altri bambini nei suoi impegni pubblici, Kate spesso si accovaccia al loro livello per interagire con loro, cosa che Diana faceva spesso.”

Nonostante il suo status di famiglia reale, quando si trova nella casa di famiglia di Adelaide Cottage a Windsor , le fonti affermano che Kate è come qualsiasi altra “mamma normale”.

Un amico ha spiegato che, a porte chiuse, la 42enne è “molto tranquillo a casa”, ma non è certo un tipo che si lascia influenzare e, quando necessario, sgrida i bambini.

Hanno detto a PEOPLE : “È una normale casa di famiglia, con bambini che corrono in giro e rovesciano le cose. Non ci sono arie e grazie.

“Lo fa per aiutare i suoi figli a essere più radicati e a tenere sotto controllo la loro realtà. Questo è ciò che conta davvero per lei.”