Come si vive in Libano, nelle città cristiane che Israele vuole sgomberare. Andrea Tucci raconta sul suo blog, worldenvironment.

Quando la situazione divenne disperata, cercarono rifugio in chiesa. La guerra li aveva circondati, e ora i 100 residenti rimasti di Qlayaa, un villaggio cristiano nel Libano meridionale vicino al confine israeliano, stavano aspettando Pierre Raï, il sacerdote.

Padre Pierre ha parlato alla folla radunata: “Un anno fa, abbiamo deciso insieme che saremmo rimasti quando sarebbe scoppiata la guerra. Ora, Israele ci ha ordinato di lasciare le nostre case. Ma non andremo. Non vogliamo andarcene, ma abbiamo paura di restare…”

Ha continuato: “Non abbiamo armi. Non sosteniamo nessun gruppo militare a parte il legittimo esercito libanese! Non abbandoneremo la terra dei nostri antenati! Se Hezbollah lancia razzi contro Israele dal nostro territorio, risponderà a Dio per la sventura che ne consegue. Ma non c’è motivo per cui Israele debba allontanarci”.

Tre villaggi cristiani in Libano

Gli abitanti di tre villaggi, Qlayaa, Rmaych e Marjayoun, tutti situati a pochi chilometri dalla Blue Line, sono rimasti spiacevolmente sorpresi il 4 ottobre quando hanno scoperto che i loro villaggi erano elencati tra le 27 località del Libano meridionale a cui l’esercito israeliano aveva ordinato di evacuare. La sera prima, Tel Aviv aveva annunciato l’inizio di operazioni terrestri “limitate, localizzate e mirate”, supportate da attacchi aerei e di artiglieria, contro le posizioni di Hezbollah nel Libano meridionale.

Fino a poco tempo fa, durante gli 11 mesi di limitati bombardamenti transfrontalieri tra Israele e Hezbollah, i villaggi cristiani erano stati protetti dalla loro neutralità. Tuttavia, all’inizio di ottobre, la minaccia si era avvicinata. Le liste militari israeliane ora includevano Qlayaa tra i villaggi destinati all’evacuazione, con un post su Facebook che avvisava i residenti di andarsene immediatamente.

Perché Israele vuole cacciare i cristiani? Il Vaticano si sta intromettendo e il patriarca maronita sta tentando di mediare. Dall’inizio di ottobre, le truppe di terra israeliane, tenute a bada per alcuni giorni dai combattenti di Hezbollah, hanno iniziato ad avanzare in Libano da varie direzioni, muovendosi attraverso un terreno in gran parte vuoto. Sono ancora a due o tre chilometri dal limite dei villaggi.

Da giovedì, i carri armati israeliani hanno aperto il fuoco sul quartier generale e sulle posizioni della forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (UNIFIL), ferendo 20 soldati, come confermato dalle Nazioni Unite.

Il fatto che solo i cristiani sentano i combattimenti nelle vicinanze è semplice: non rimane nessun altro. A parte i combattenti di Hezbollah nascosti in tunnel e rifugi, che eludono i droni israeliani in alto, i villaggi sciiti sotto il controllo di Hezbollah sono stati per lo più evacuati.

In alcuni villaggi, la gente si è organizzata rapidamente per sopravvivere alla crisi, temendo che potesse protrarsi. I giovani aiutano gli anziani, soddisfacendo le loro esigenze, mentre le famiglie condividono cibo e beni essenziali. Le donne gestiscono le risorse e gli uomini proteggono i loro villaggi.

A Marjayoun, molti hanno scelto di andarsene, temendo un’escalation. I sentimenti di isolamento sono cresciuti, aggravati dalla chiusura di ospedali e farmacie e dalla distruzione della strada che collega Hasbaya a Marjayoun, bombardata tre volte dall’esercito israeliano. Ciò ha aumentato l’ansia tra una popolazione abbandonata a se stessa.

Una carenza di gasolio e benzina limita gli spostamenti e aumenta l’isolamento, soprattutto perché i bombardamenti hanno gravemente interrotto l’accesso a Internet. L’infrastruttura delle telecomunicazioni ha subito danni significativi, rendendo la connettività inaffidabile o inesistente.

Tuttavia, la preoccupazione più urgente è la crescente minaccia dell’insicurezza alimentare, poiché le restrizioni alla circolazione complicano le catene di approvvigionamento.

Di recente, grazie agli sforzi coordinati del Ministero degli Affari Sociali, di organizzazioni locali e internazionali, dell’esercito libanese e dell’UNIFIL, sono arrivati ​​camion carichi di aiuti, tra cui beni di prima necessità.

Diverse migliaia di persone rimangono nelle loro città e nei loro villaggi isolati: circa 4,000 maroniti a Rmaych, 160 a Debel nel Libano centro-meridionale, 1,500 maroniti a Qlayaa e forse 1,000 greco-ortodossi a Marjayoun a est. Il resto del Libano meridionale è un paesaggio di città semidistrutte e vuoto.

Nella valle sottostante, tra i villaggi di Hezbollah, gli uliveti bruciano da giorni. Nessuno osa spegnere gli incendi; è troppo pericoloso avventurarsi oltre i confini protettivi dei villaggi cristiani.

I negoziati politici a Washington e Gerusalemme hanno rivelato che i governi israeliano e statunitense hanno detto a Hezbollah che la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che chiedeva il ritiro di Hezbollah oltre il fiume Litani, non è più la base per i negoziati. Invece, la più severa risoluzione 1559, che chiede il completo disarmo di Hezbollah, ora regola i colloqui.

La sera, nel villaggio cristiano di Qlayaa, si celebra la messa e le voci si levano in canto: “Ti invochiamo, Dio Onnipotente, salvaci, salvaci dall’angelo della morte”.