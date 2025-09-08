A Bolzano, un professionista stimato e volto rassicurante per decine di famiglie e imprenditori locali si è trasformato in un incubo per chi aveva affidato a lui i propri risparmi. Il consulente bancario, 60 anni, è oggi irreperibile ed è accusato di aver sottratto circa 20 milioni di euro attraverso un meccanismo semplice ma devastante: rendicontazioni false e operazioni fittizie che hanno lentamente svuotato i conti dei clienti più fiduciosi.

L’uomo, considerato un punto di riferimento, aveva lasciato improvvisamente il lavoro il 13 dicembre scorso con una pensione anticipata che aveva sorpreso molti. Da quel momento, le tracce si sono perse: secondo alcune testimonianze ancora da confermare, il consulente si troverebbe all’estero con la compagna. La vicenda è emersa solo nelle ultime settimane, quando alcuni clienti hanno iniziato a notare anomalie nelle proprie movimentazioni bancarie. Il primo effetto domino ha coinvolto decine di imprenditori e risparmiatori locali, ma anche cittadini del Trentino, tutti colpiti dalla stessa truffa.

Il modus operandi era ingegnoso e insidioso: il consulente proponeva investimenti sicuri e vantaggiosi, fornendo documenti apparentemente autentici, ma privi di qualsiasi valore reale. Le somme versate venivano dirottate altrove, lasciando i clienti con carta inutile e crescente preoccupazione. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, mentre la Guardia di Finanza cerca di ricostruire i passaggi del denaro, ipotizzando che parte dei capitali possa essere stata trasferita all’estero o occultata in canali difficilmente rintracciabili.

L’uomo irreperibile e le indagini

Il consulente non risulta più rintracciabile da mesi. L’ultima certezza sulla sua presenza a Bolzano risale al momento del pensionamento. Da allora non risponde al telefono, non frequenta più i luoghi abituali e ha interrotto ogni contatto con familiari o amici. La sua scomparsa rende ancora più misteriosa l’intera vicenda, mentre gli inquirenti passano al setaccio conti, documenti e possibili collegamenti all’estero. Parallelamente, vengono raccolte le testimonianze dei clienti truffati, molti dei quali faticano ad accettare di essere stati ingannati da chi consideravano quasi un amico di famiglia.