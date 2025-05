A 84 anni molti si dedicano al giardinaggio, altri al burraco. Lui no. Ha deciso di percorrere 17 chilometri contromano sull’A28, tra Portogruaro e Cimpello, trasformando l’autostrada in una versione live di “Fast & Furious”. Erano le 3 del mattino, e per fortuna nessuno ha avuto la malsana idea di prendere l’autostrada per una passeggiata notturna. L’autostrada era deserta, e probabilmente lo era anche il buon senso.

Il pit stop della legge

Dopo la segnalazione di un camionista incredulo e l’intervento della centrale operativa, la Polizia stradale di Spilimbergo ha intercettato il pilota e l’ha fermato in sicurezza. Il veicolo è stato bloccato con fermo amministrativo, la patente appesa a un filo e, ciliegina sulla torta, l’anziano rischia una multa fino a 8.160 euro. Una cifra che fa girare la testa…