Una vera e propria esecuzione in stile malavitoso si è consumata a Roma, in via Prenestina, sotto la Tangenziale Est, vicino al deposito Atac. Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, intorno alle 23, due persone di origine cinese – un uomo di 50 anni e una donna di 40 – sono state freddate da almeno dieci colpi di pistola. I due stavano rientrando a casa, abitavano al primo piano dello stabile di fronte al quale sono stati uccisi. L’uomo era titolare di un’attività commerciale nella zona, mentre la donna era sua collaboratrice. I sicari, in sella a una moto, hanno agito a volto coperto, sparando a ripetizione contro la coppia sul marciapiede. Un rider presente nella zona ha abbandonato la bicicletta nel panico.

Le indagini e le ipotesi

Sul caso indagano i carabinieri. I due sono stati colpiti prevalentemente alla testa, dettaglio che rafforza l’ipotesi di un’esecuzione mirata, forse legata ad ambienti criminali, anche se non è ancora chiaro se italiani, cinesi o di altra nazionalità. Non sono state trovate grandi somme di denaro sui corpi, ma non si esclude un possibile movente economico, magari un tentativo di estorsione o una vendetta interna a dinamiche poco chiare.

Lo shock nel quartiere e i precedenti

Alcuni condomini hanno raccontato di aver sentito spesso litigi provenire dall’appartamento delle vittime, anche se non è chiaro se fossero coinvolti direttamente o se ospitassero altre persone. L’allarme è scattato quando diversi inquilini, svegliati dai colpi di pistola, si sono affacciati a finestre e balconi. Diversi conoscenti delle vittime, tutti connazionali, sono stati sentiti sul posto dai carabinieri e poi portati in caserma per ulteriori accertamenti. Non è il primo episodio di sangue nella zona: nel 2012, a Torpignattara, un’altra famiglia cinese fu massacrata in un agguato simile, che costò la vita a un padre e alla sua bambina di appena sei mesi.