Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, una coppia di turisti ebrei – lui cittadino americano e lei israeliana – è stata aggredita a Venezia da un gruppo di circa dieci uomini di origine nordafricana. L’episodio, riportato da Il Gazzettino, si è verificato poco dopo mezzanotte nei pressi di un chiosco in Strada Nuova, all’altezza di Santa Fosca. La coppia, riconoscibile per l’abbigliamento tipico della tradizione ebraica ortodossa, sarebbe stata inizialmente oggetto di insulti, soprattutto da parte di un 31enne tunisino. Quando i due hanno provato ad allontanarsi, il gruppo li ha inseguiti con frasi ingiuriose e atteggiamenti provocatori, arrivando persino a mimare gesti sessuali offensivi.

La violenza e le conseguenze

La situazione è rapidamente degenerata: uno degli aggressori ha liberato il proprio rottweiler, privo di museruola, e lo ha aizzato contro la coppia, aumentando la paura dei due turisti. Nel frattempo, il 31enne tunisino ha colpito con uno schiaffo l’uomo, fingendo di stringergli la mano in segno di pace. L’episodio si è concluso con un gesto particolarmente violento: una bottiglia di vetro è stata lanciata in direzione dei due, frantumandosi al suolo e provocando una ferita alla caviglia della donna.

L’aggressione, avvenuta tra slogan urlati come “Free Palestine”, ha destato grande allarme e sdegno, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei visitatori nella città lagunare e sulla necessità di contrastare episodi di antisemitismo sempre più diffusi.