Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di domenica a Coppo di Crognaleto, in provincia di Teramo, durante un violento temporale che ha investito le aree interne dell’Abruzzo. Il giovane era all’aperto insieme al padre, che ha immediatamente lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elisoccorso dell’Aquila e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Le operazioni di recupero sono state complicate da una forte grandinata in corso nella zona del Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto, dove il fulmine si è abbattuto. Stabilizzato sul posto, il quindicenne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Attualmente è ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, con prognosi riservata. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.