Una rapina degna di un film d’azione ha sconvolto Parigi e il mondo dell’arte. Ieri mattina, intorno alle 9.30, quattro ladri travestiti da operai con gilet gialli sono entrati nel Louvre, il museo più visitato del pianeta, proprio mentre era già affollato di turisti. L’operazione, durata appena sette minuti – o forse solo quattro secondo alcune fonti – è stata condotta con una precisione e una freddezza impressionanti. I rapinatori, arrivati a bordo di un camion parcheggiato contromano lungo la Senna, hanno usato il montacarichi del mezzo per raggiungere il balcone del primo piano, nella celebre Galleria di Apollo. Una volta all’interno, hanno prelevato nove gioielli della collezione reale e sono fuggiti rapidamente a bordo di due scooter Yamaha TMax, facendo perdere le loro tracce.

Il bottino e la corona perduta

Nella fuga, i ladri hanno commesso l’unico errore di un piano altrimenti perfetto: hanno perso la corona dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, ritrovata poco dopo danneggiata vicino al museo. Si tratta di un pezzo straordinario, composto da oltre 1.300 diamanti, 1.100 rose e 56 smeraldi incastonati in oro, una delle due sole corone reali francesi rimaste insieme a quella di Luigi XV. I gioielli trafugati, sebbene di valore inestimabile per il loro significato storico, potrebbero fruttare ai criminali diversi milioni di euro se smontati e venduti pezzo per pezzo. Ma il vero danno è simbolico: la Galleria di Apollo è il cuore dell’identità monarchica francese, la sala in cui Luigi XIV per la prima volta unì arte, potere e mito, affidandosi ai migliori artisti dell’epoca che poi lavorarono alla Reggia di Versailles.

Shock nazionale

La rapina al Louvre, luogo iconico quanto la Tour Eiffel, arriva in un momento di forte fragilità per la Francia, tra crisi economica e tensioni politiche. Il neo-ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, accorso immediatamente sul posto insieme alla ministra della Cultura Rachida Dati, ha riconosciuto una “grave vulnerabilità nella sicurezza dei musei francesi”. L’opposizione, in particolare il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen, ha colto l’occasione per denunciare “un’umiliazione nazionale” e chiedere misure drastiche a tutela del patrimonio culturale.