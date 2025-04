Cosa sappiamo della morte di Alessandro Coatti, il ricercatore italiano ucciso a Santa Marta in Colombia, il cui corpo è stato smembrato e ritrovato in più punti. Coatti, 38 anni, era originario di Portomaggiore in provincia di Ferrara. Era in Colombia per un viaggio in solitaria. Nella città di Santa Marta è scomparso: il suo corpo è stato poi ritrovato smembrato. La prima tragica scoperta è avvenuta domenica 6 aprile intorno alle 13.30. Un gruppo di bambini ha ritrovato la testa, il busto e le braccia nei pressi dello stadio Sierra Nevada. Le parti superiori del corpo erano avvolte in un sacco per i rifiuti e nascoste in una valigia. Lunedì 7, il giorno seguente, poco dopo l’ora di pranzo alcuni passanti hanno avvistato il tronco e una coscia dell’uomo nelle acque del fiume Manzanares.

Martedì 8 è arrivato un altro ritrovamento: una gamba dell’uomo, sempre in un’area nelle vicinanze dello stadio di Santa Marta. Infine è stata ritrovata l’altra gamba, l’ultimo macabro ritrovamento, avvenuto sempre lungo il fiume Manzanares, all’altezza del ponte denominato El Mayor, nella zona residenziale di Villa Alejandria. A ritrovarla è stato il Corpo investigativo tecnico della Procura federale che ha utilizzato l’unità cinofila.

Sulla sua morte si seguono attualmente varie ipotesi. La polizia investigativa colombiana si sta avvalendo della collaborazione dei Ros italiani. Il quotidiano Noticias Caracol ha scritto che le autorità avrebbero interrogato un amico del 38enne, che avrebbe fornito agli investigatori alcuni dettagli circa i luoghi che lo stesso biologo avrebbe frequentato dal suo arrivo in Sudamerica. Gli inquirenti sono al lavoro anche sui tabulati telefonici e sugli ultimi movimenti bancari di Coatti. Passate al setaccio anche le telecamere di sicurezza presenti nelle zone del ritrovamento del corpo.

Tra le ipotesi seguite fin da subito c’è stata quella legata alle organizzazioni criminali della zona. La pista è stata però smentita dalla stessa organizzazione Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un gruppo nato dopo la dissoluzione dei gruppi paramilitari. L’organizzazione ha postato un video in cui ha spiegato di non essere responsabile della morte del ricercatore italiano aggiungendo che le loro azioni sono tutte pubblicate sul loro sito.