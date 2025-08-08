Nove persone sono state ricoverate in terapia intensiva a Cosenza per una intossicazione alimentare da sospetto botulino. Tra i ricoverati ci sono anche due ragazzi di 17 anni, che hanno iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli da un venditore ambulante di Diamante. Un uomo di 52 anni, invece, dopo aver mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa a Diamante, ha iniziato a sentirsi male nei pressi di Lagonegro, in provincia di Potenza, mentre stava tornando a Napoli. I suoi familiari hanno chiamato i soccorsi, ma l’uomo è morto poco prima di arrivare in ospedale.

Sospetta intossicazione da botulino

Sul corpo dell’uomo, nei prossimi giorni, verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause precise del decesso. I due ragazzi di 17 anni, invece, sono stati soccorsi e ricoverati dopo essersi sentiti male. Al momento, però, non ci sono conferme di un’intossicazione da botulino, ma i medici hanno avviato i protocolli sulla base delle notizie fornite dai familiari: i due ragazzi, dopo aver mangiato il panino, hanno detto di aver avuto la vista annebbiata e il vomito. Questo ha fatto subito pensare ai medici che la causa più probabile potesse essere il botulino.

Data la situazione, l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato un’indagine epidemiologica, prelevando campioni di cibo all’interno del food track parcheggiato a Diamante, ovvero il luogo dove è stato acquistato il cibo. “Da Roma l’eliambulanza ci porterà altre sette fiale di siero immune antitossina botulinica: una da iniettare e sei di scorta, grazie alla disponibilità e alla celerità del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli”, ha dichiarato il primario di Terapia intensiva Andrea Bruni. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, riguardo ai ricoveri ha dichiarato: “Non abbiamo evidenze che diano conto della riconducibilità dell’intossicazione al commerciante che lavora sul territorio di Diamante, al momento individuato come tale solo sulla base delle dichiarazioni dei pazienti. Siamo in attesa degli esiti dei controlli effettuati da parte dell’Asp”.

Gli intossicati cosentini vanno ad aggiungersi agli 8 registrati alla fine di luglio a Cagliari. Tra loro un bambino di 11 anni, il più grave, che nei giorni scorsi è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni al momento sono stabili ma senza nessun miglioramento significativo ed è ancora in terapia intensiva pediatrica. La Procura di Cagliari, intanto, ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il nome dell’organizzatore della Fiesta Latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio a Monserrato, dove si sarebbero verificate le intossicazioni.