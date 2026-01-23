A distanza di 22 giorni dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, nella quale hanno perso la vita 40 persone, Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, si è svegliata dal coma. “È stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto. È una grande emozione”, ha raccontato il padre della ragazza. Elsa, come tanti altri ragazzi, si trovava all’interno del locale “Le Constellation” per festeggiare il nuovo anno, quando è scoppiato il violentissimo incendio che ha provocato la strage.

I ragazzi della strage di Crans-Montana

Per le lesioni riportate, Elsa ha già subito in Svizzera due operazioni. Una terza all’intestino era in programma nei giorni scorsi, ma è stata rinviata perché le sue condizioni erano troppo delicate. La prognosi resta riservata e la ragazza rimane ricoverata in terapia intensiva. Come lei, ci sono altri ragazzi che lottano per riprendersi dopo il rogo, come Eleonora Palmieri, che è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano a quello di Cesena. La scorsa settimana, un altro paziente è stato trasferito al Policlinico di Milano, ospedale specializzato in patologie respiratorie, dove possono curare al meglio la grave insufficienza respiratoria provocata dai fumi tossici inalati durante l’incendio.

Sono dieci i giovani ancora ricoverati all’ospedale milanese in seguito alle gravi ustioni riportate e alcuni di loro potranno essere dimessi molto presto “se il quadro clinico continuerà a migliorare”, ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. “Fin dal primo minuto il nostro impegno è stato quotidiano e costante: li stiamo seguendo e curando come se fossero nostri figli o, per quanto mi riguarda, nipoti”, ha dichiarato Bertolaso. “Stiamo ricevendo da questi ragazzi risposte straordinarie. Il nostro sistema ospedaliero sta dimostrando ancora una volta qualità, efficacia e grande umanità”, ha sottolineato Bertolaso.