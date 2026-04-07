La crisi energetica, aggravata dalle tensioni internazionali, rischia di spingere l’inflazione italiana verso livelli particolarmente elevati già entro il mese di giugno. L’aumento dei prezzi dei carburanti rappresenta uno dei principali fattori di pressione sul costo della vita, con ricadute dirette su famiglie e imprese. A lanciare l’allarme è il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, che sottolinea come l’escalation dei costi energetici possa incidere in modo significativo sull’economia nazionale, rendendo necessarie misure straordinarie per contenere gli effetti dell’inflazione.

La proposta: smart working e didattica a distanza

Tra le possibili soluzioni avanzate, emerge l’ipotesi di un ritorno temporaneo alla didattica a distanza, accompagnato da un’estensione dello smart working per i dipendenti pubblici. Secondo Pacifico, si tratterebbe di un intervento coerente con eventuali politiche di risparmio energetico, che potrebbero includere una razionalizzazione dei consumi di luce, gas e petrolio. Pur riconoscendo il carattere drastico della proposta, il sindacato evidenzia come misure simili siano già state adottate in altri Paesi, anche attraverso la riduzione dei giorni lavorativi. La scuola, viene precisato, dovrebbe essere l’ultimo settore coinvolto, ma non può essere esclusa in uno scenario di crisi prolungata.

Il dibattito politico e le possibili conseguenze

La posizione dell’Anief è destinata ad aprire un confronto acceso sia nel mondo dell’istruzione sia tra le forze politiche. Il ritorno, anche parziale, alla didattica a distanza rappresenterebbe un passo indietro rispetto alla normalità riconquistata dopo l’emergenza Covid. Tuttavia, in caso di peggioramento della crisi energetica, l’ultimo mese di scuola prima dell’estate potrebbe subire cambiamenti significativi. Studenti e famiglie si troverebbero nuovamente a gestire lezioni da remoto, mentre il personale scolastico potrebbe tornare a operare in modalità agile, una soluzione già sperimentata ma mai stabilizzata nel sistema educativo.

Trasporti e carburante: l’impatto della crisi globale

Sul fronte dei trasporti, la situazione appare altrettanto delicata. In Italia, misure temporanee di razionamento del carburante aereo sono state attivate in alcuni scali, tra cui Aeroporto di Bologna e Aeroporto di Milano Linate, a causa delle difficoltà legate al conflitto in Medio Oriente. A livello europeo, il rischio di interruzioni nella catena di approvvigionamento resta elevato, con possibili cancellazioni di voli e aumento dei costi operativi per le compagnie. Il prezzo del cherosene è quasi raddoppiato nelle ultime settimane, incidendo pesantemente sui bilanci dei vettori e, di conseguenza, sui prezzi dei biglietti. Se la crisi dovesse protrarsi, le ripercussioni potrebbero estendersi a tutto il sistema economico, aggravando ulteriormente il quadro inflazionistico.