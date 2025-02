Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Emanuele D’Asta, un ragazzo di 23 anni, ha perso la vita mentre eseguiva dei lavori nell’abitazione della fidanzata, dove i due avrebbero dovuto trasferirsi dopo il matrimonio ormai imminente. Il giovane si trovava al piano terra quando il balcone del primo piano è improvvisamente crollato, travolgendolo e schiacciandolo sotto le macerie.

Il dramma scoperto dalla suocera

L’incidente è avvenuto in viale Viverone, al civico 33. A dare l’allarme è stata la futura suocera, che ha udito il forte boato del crollo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno rimosso i detriti e recuperato il corpo senza vita del giovane. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire l’autopsia e chiarire le cause esatte della tragedia.