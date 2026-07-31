Caldo record, domenica 23 città da bollino rosso: picchi oltre i 40 gradi
L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana segnato dall’emergenza caldo, con il numero delle città da bollino rosso in costante aumento. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sabato 1° agosto saranno 19 i capoluoghi al massimo livello di allerta per le ondate di calore, mentre domenica 2 agosto saliranno a 23 su 27 monitorati. Tra le città più esposte figurano Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Torino, Venezia e Verona; domenica entreranno in fascia rossa anche Catania, Genova, Palermo e Trieste.
Le previsioni
Le previsioni indicano temperature eccezionali, con punte oltre i 40 gradi, accompagnate da afa e notti tropicali, durante le quali i valori non scenderanno sotto i 25 gradi.
“Sono previsti 41°C a Terni e 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma – sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it – valori che insisteranno almeno fino a lunedì”. Il meteorologo avverte inoltre che, anche quando le massime caleranno di uno o due gradi, “aumenterà l’umidità e farà più caldo di notte. In pratica l’afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all’8-10 agosto”.
Il quadro sarà accompagnato da un progressivo aumento dei temporali di calore su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti verso la Pianura Padana e, nella giornata di domenica, anche tra Lazio e Abruzzo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico, mantenendo condizioni di sole e caldo intenso su gran parte della Penisola.