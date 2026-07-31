L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana segnato dall’emergenza caldo, con il numero delle città da bollino rosso in costante aumento. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sabato 1° agosto saranno 19 i capoluoghi al massimo livello di allerta per le ondate di calore, mentre domenica 2 agosto saliranno a 23 su 27 monitorati. Tra le città più esposte figurano Roma, Milano, Firenze, Napoli, Bologna, Torino, Venezia e Verona; domenica entreranno in fascia rossa anche Catania, Genova, Palermo e Trieste.

Le previsioni

Le previsioni indicano temperature eccezionali, con punte oltre i 40 gradi, accompagnate da afa e notti tropicali, durante le quali i valori non scenderanno sotto i 25 gradi.

“Sono previsti 41°C a Terni e 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma – sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it – valori che insisteranno almeno fino a lunedì”. Il meteorologo avverte inoltre che, anche quando le massime caleranno di uno o due gradi, “aumenterà l’umidità e farà più caldo di notte. In pratica l’afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all’8-10 agosto”.

Il quadro sarà accompagnato da un progressivo aumento dei temporali di calore su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti verso la Pianura Padana e, nella giornata di domenica, anche tra Lazio e Abruzzo. Il promontorio subtropicale continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico, mantenendo condizioni di sole e caldo intenso su gran parte della Penisola.