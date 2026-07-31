È iniziato il secondo grande fine settimana dell’esodo estivo e sulle strade italiane è previsto il picco degli spostamenti. Tra oggi e domenica sono attesi oltre 26 milioni di viaggi sulla rete gestita da Anas, con la mattinata di sabato contrassegnata dal bollino nero e i pomeriggi di oggi, sabato e domenica dal bollino rosso. Per agevolare la circolazione, Anas, società del Gruppo Fs, ha rafforzato il presidio della rete nazionale e sospeso o concluso fino al 7 settembre 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 interventi attivi.

La nota di Anas

“Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade”, afferma l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. “La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta”, sottolinea, invitando gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare prima della partenza le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo, rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni al volante e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi.

Per gestire l’intenso traffico saranno impiegati 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, oltre agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala Situazioni nazionale. Le arterie più interessate saranno l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la statale 148 Pontina, la statale 7 Appia nel Lazio, l’E45, la statale 1 Aurelia, la statale 16 Adriatica e le principali direttrici turistiche del Nord e del Sud. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.