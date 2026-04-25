Lo hanno abbandonato lasciandolo dentro una scatola di cartone, posizionata all’interno del bagno di un fast food. L’episodio è avvenuto nello Stato americano del Missouri, come racconta il sito italiano La Zampa. Una storia fortunatamente a lieto fine perché l’animale, di nome Drummy, è stato salvato e portato in un rifugio, dove ha ricevuto le cure e l’amore necessarie per tornare a vivere una vita dignitosa.

Quando il cane è stato ritrovato era denutrito e tremava. La volontaria che è arrivata nel ristorante per prendersi cura di lui era guidata dal personale del locale, ha raggiunto la cucina dove il cagnolino era stato sistemato. “Non sappiamo davvero cosa sia successo, come sia finito lì… – ha dichiarato Spencer Thomson a The Dodo – È davvero triste vedere che qualcuno possa lasciare un animale in quello stato”. “Quando è arrivato al rifugio, tremava in modo incontrollabile”, ha raccontato ancora Thomson, che alla fine ha deciso di adottarlo dopo il percorso di ripresa dell’aniamle.