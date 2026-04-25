“Abbiamo vissuto un incubo”. Queste le parole della proprietaria di Yuki, un cucciolo di golden retriever di 5 mesi che, durante una passeggiata al guinzaglio nel parco della Resistenza a Pistoia, ha messo in bocca una pallina di carta stagnola, dentro la quale c’era della droga. L’animale poco dopo ha iniziato a sentirsi male tra problemi di deambulazione, arti posteriori molli, aumento della salivazione, ipersensibilità agli stimoli esterni, incontinenza urinaria.

“Lo abbiamo subito portato in una clinica vicina – racconta la padrona – dove è stato trattato con induzione del vomito e flebo. Il referto dei veterinari è una probabile ingestione di tossico. Ci hanno detto che i suoi sintomi erano riconducibili all’ingestione di droga. Era il secondo caso che arrivava alla clinica”. Tornato a casa, si è sentito male di nuovo. Alla fine Yuki è stato operato tre volte. Ha perso il polmone sinistro, ma è riuscito a salvarsi. I proprietari hanno ringraziato lo staff della clinica per aver salvato, alla fine, il cucciolo.