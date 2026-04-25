La Rsu del Teatro La Fenice esprime in una nota “profonda costernazione e amarezza per le dichiarazioni rilasciate da Beatrice Venezi in un’intervista al quotidiano argentino La Nación pubblicata il 23 aprile, secondo cui i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero ‘di padre in figlio’.

“I posti si tramandano di padre in figlio”

Si tratta di affermazioni gravi – scrivono i lavoratori -, false e offensive, che ledono la professionalità, il merito e la dignità delle professoresse e dei professori d’orchestra della Fenice, professionisti di altissimo livello selezionati esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale. Offendere i lavoratori e il pubblico del Teatro non è solo un atto di scortesia istituzionale, ma un attacco diretto all’identità stessa della nostra Fondazione”.

L’Rsu aggiunge che le dichiarazioni di Venezi “sono incompatibili con le condizioni necessarie per costruire un rapporto di fiducia e una collaborazione artistica proficua” e dunque “è necessario che la maestra e la direzione prendano atto che non sussistono più i presupposti per un rapporto di collaborazione disteso e fecondo”.