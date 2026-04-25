Un fermo immagine fotografa al meglio il triste spettacolo che ha rovinato le celebrazioni del 25 aprile a Milano: fra fischi e applausi, insulti e grida ‘fuori, fuori’, la polizia in tenuta antisommossa ha fatto spostare lo spezzone della Brigata ebraica fuori dal corteo, lungo via Senato.

Scortatissimo il figlio di Liliana Segre

“Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate”, ha riferito l’esponente del Pd Emanuele Fiano parlando delle contestazioni dei manifestanti pro Palestina.

“Siamo stati cacciati dalla Polizia, è un fatto grave e ne parleremo”, ha dichiarato il direttore del Museo della Brigata ebraica Davide Romano.

Molti i fischi arrivati dai manifestanti allo spezzone dove si trovava anche Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, protetto da un ampio schieramento di forze dell’ordine.

Quando la testa è arrivata in piazza Duomo a Milano, in attesa dei discorsi delle autorità dal palco, il corteo della Liberazione era di fatto spezzato in due, con la gran parte dei manifestanti ancora bloccata a metà di corso Venezia per le proteste appunto dei pro Palestina e di altri cittadini contrari alla presenza della Brigata ebraica.

Il sindaco mantiene il gemellaggio con Tel Aviv

Le tensioni negli ultimi giorni sono aumentate anche a causa della decisione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di mantenere il gemellaggio con la città di Tel Aviv.

Una decisione che ha provocato anche la spaccatura delle piazze, che sono tre diverse a Milano in questo 25 aprile segnato da tensioni e divisioni. Anche la testa del corteo, dove sfila il sindaco Giuseppe Sala, ha subito qualche contestazione anche se in tono minore, con qualche cittadino che ha urlato: “Sala non ci ascolta, no al gemellaggio con Tel Aviv”.

Piazza del Duomo, mancando una grossa parte del corteo, risultava quindi in parte vuota, mentre all’incrocio tra via Senato e corso Venezia continuano i cori ‘Fuori i sionisti dal corteo’ e ‘Assassini’ contro la Brigata Ebraica che risponde con ‘fuori i fascisti’.