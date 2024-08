Furgone esce di strada e travolge quattro pedoni fermi al semaforo: un morto VIDEO

In pieno centro a Milano, all’angolo tra via Boccaccio e piazza Giovine Italia, verso le 16,35 di giovedì 1 agosto, un furgone è finito a tutta velocità su un gruppo di 4 persone ferme al semaforo in attesa di attraversare. Per Stefan Ott, un cittadino di 51 anni originario della Svizzera che si trovava a Milano in vacanza, non c’è stato niente da fare: le sue condizioni sono apparse subito gravi L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza che ha provato a rianimarlo sul posto. Ott è stato poi trasportato in ospedale al Niguarda dove è morto poco dopo. Il furgoncino da lavoro che lo ha travolto gli ha praticamente tranciato un braccio.

Alla guida del furgoncino un uomo risultato positivo all’alcol test

Sono dunque due i gravissimi incidenti avvenuti a Milano nella giornata di giovedì 1 agosto: oltre a questo di cui stiamo parlando, c’è stato quello che ha coinvolto una coppia di cinesi, finita con il loro suv contro in pilone che separa due negozi nella Chinatown milanese.

L’autista del furgone che ha travolto le 4 persone ferme al semaforo, era guidato da un cittadino marocchino di 55 anni risultato positivo all’alcol test. L’uomo ha perso il controllo a causa di un malore e gli era già accaduto in passato. Ora è ricoverato in ospedale e rischia di essere incriminato per omicidio stradale. Un filmato registrato da una telecamera di video sorveglianza mostra il furgone che all’improvviso sterza aumentando di velocità, per poi schiantarsi contro il semaforo.

Ferite altre due persone

In condizioni gravi anche un 21enne tedesco, ricoverato in codice rosso al san Raffaele. A causa del colpo con il furgoncino, il ragazzo ha riportato traumi alla testa, al volto e braccia e gambe. Meno gravi invece le condizioni di una 21enne tedesca, accompagnata in codice verde al san Raffaele e di un altro uomo di 50 anni.