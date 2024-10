Morta a 109 anni la donna più anziana della Calabria: ha superato la Spagnola, poi la Sars nel 2004 e il Covid di recente

E’ morta Mariarosa Tassone, che con i suoi 109 anni, compiuti il 25 gennaio, era la donna più anziana della Calabria. Viveva a Spadola in provincia di Vibo Valentia. Fino a pochi anni fa continuava a prendersi cura del suo orto ed a cucinare per i suoi parenti, 26 persone in tutto tra figli, nipoti e pronipoti.

Scampata alle due guerre mondiali, aveva anche superato, quando aveva appena tre anni, la Spagnola, e poi la Sars nel

2004 e, di recente, anche il Covid.