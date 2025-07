Sparano a un gatto con una pistola ad aria compressa, ferendolo al fegato. Un gesto che ha messo a rischio la vita del micio Dado, ora ricoverato in una clinica a Desio, in provincia di Monza e della Brianza in Lombardi. “Domenica sera Dado è entrato in casa con il con il collo insanguinato, abbiamo visto la ferita, lo abbiamo portato dal veterinario che gli ha fatto la radiografia è emerso che ha un pallino nel fegato”, spiegano i proprietari.

“Un pallino da arma ad aria compressa – aggiungono – che al momento starebbe fermo, ma che necessita di cure. Il rischio è che si muova e comprometta il fegato che è un organo vitale. È sconcertante quanto successo, un episodio crudele anche perché stando alla radiografia pare che Dado sia stato colpito mentre era sdraiato. È un gatto e ogni tanto fa qualche passeggiata fuori casa, ma non si allontana oltre”.