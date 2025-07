Il mare limpido e la sabbia bianca e sottilissima delle spiagge di Alghero non sono gratis. Secondo un’indagine di Altroconsumo sui prezzi negli stabilimenti balneari del Bel Paese, la Riviera del Corallo emerge al primo posto della virtuale classifica nazionale per l’impennata delle tariffe: +9% rispetto al 2024.

Alghero al terzo posto per le spiagge più costose

Un dato che è quasi il doppio rispetto alla media nazionale, che si attesta a un +5%. Non solo, Alghero sale anche sul podio delle località più costose, occupando il terzo posto: per una settimana con ombrellone, lettino e spiaggina, si spendono in media 240 euro, 251 euro se il posto è in prima fila.

Per quanto riguarda i rincari, il primo posto con +9% Alghero lo condivide con Senigallia, seguono le spiagge di Palinuro e Gallipoli con +7%. L’indagine di Altroconsumo sottolinea che l’aumento medio nazionale del 5% rispetto al 2024 va ben oltre il tasso d’inflazione intorno al 2%: dal 2021 a oggi, la tariffa media per una postazione è passata da 182 a 212 euro, con un incremento complessivo dei prezzi del 17%.

Ombrellone e due sdraio o lettini

La ricerca è stata realizzata contattando in maniera anonima 213 stabilimenti distribuiti in dieci località: Alassio, Lignano, Viareggio, Rimini, Senigallia, Anzio, Palinuro, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos. I preventivi si riferiscono alla settimana dal 3 al 9 agosto e includono ombrellone e due sdraio o lettini.

I prezzi variano anche in base alla posizione delle file. Alassio si conferma negli anni la località più costosa: per una settimana in spiaggia, il prezzo medio delle prime quattro file è di 340 euro, con la prima fila che arriva fino a 354 euro.

All’opposto, Rimini si distingue per la sua offerta più accessibile: 150 euro prezzo medio e 166 euro per la prima fila. A precedere Alghero tra le spiagge più costose, dopo Alassio, c’è Gallipoli (295 euro prezzo medio, 316 euro prima fila), e a seguire Viareggio (217 euro per tutte le file).