È morto a 78 anni Stefano Benni, scrittore, giornalista e drammaturgo tra i più amati della scena italiana. Malato da tempo, si era ritirato a vita privata. Autore di romanzi di successo come Bar Sport, Elianto, Terra! e Margherita Dolcevita, è stato tradotto in oltre 30 lingue. Ha collaborato con testate come L’Espresso, Panorama, La Repubblica e Il Manifesto, oltre a riviste satiriche e letterarie, e negli ultimi anni pubblicava racconti inediti sulla rivista araba Al Doha.