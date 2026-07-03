Un uomo di 80 anni ha ucciso la ex moglie di 67 anni accoltellandola. Il fatto è avvenuto la mattina di oggi, venerdì 3 luglio, intorno alle 11,45 e all’interno dell’ospedale Versilia a Lido di Camaiore in provincia di Lucca: l’uomo si è poi ucciso gettandosi dal terzo piano del nosocomio.

La donna, malata da tempo, era ricoverata in gravi condizioni da tre settimane e l’uomo andava regolarmente a trovarla. Sul posto intervenuta la polizia e il personale del 118 che ha cercato di rianimare sia la 67enne che l’ex marito ma non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso della coppia.