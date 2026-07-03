Roma si prepara ad accogliere una nuova serata dedicata ai linguaggi dell’immersività e al futuro degli spazi urbani. Mercoledì 8 luglio, in partnership con Palazzo San Lorenzo e Rome New Media Week, arriva Co-Stories Night – Think Outside The Museum, un appuntamento che mette in dialogo arte digitale, cultura, comunicazione e innovazione.

Nata da un’idea di PLURAL e CO-STORIES© MEDIA, con la curatela di Marco Diotallevi, founder di Plural, questa è la prima edizione in “notturna” di Co-Stories© Live, il format che riunisce professionisti, artisti, aziende e pensatori per confrontarsi sui cambiamenti culturali e sociali contemporanei.

Al centro della serata una domanda: come stanno cambiando le città nell’epoca delle esperienze immersive? Tra istallazioni, conversazioni e performance audiovisive, il pubblico sarà invitato a riflettere sul rapporto tra cittadinanza, arte e trasformazione urbana. Un tema sempre più attuale in un contesto in cui le esperienze immersive stanno ridefinendo il modo in cui persone, brand e istituzioni si relazionano agli spazi fisici, in concomitanza con Rome New Media Week, il primo festival diffuso dedicato alle arti transmediali a Roma creato da Luca Martinelli, in arte Vandalo Ruins.

La serata si apre con l’anteprima di un’opera curata da Anika Meier, figura di riferimento internazionale nel panorama dell’arte digitale e transmediale. A seguire, il talk “Think Outside The Museum”, moderato da Marco Diotallevi insieme a Luca Martinelli. Tra gli ospiti: Andrea Granelli, CEO Kanso e co-fondatore Venture Thinking; Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi Italy e Co-Owner di Clanker Magazine; Chiara Canali, critica d’arte e curatrice indipendente; e Marina Manfredi, Brand Director Peroni Family.

Nella seconda serata, spazio alle performance con il Realtime Immersive Show, firmato dalla lineup internazionale della Rome New Media Week. In programma una performance con i visual set della guest star SARV, noto per le collaborazioni con Anyma, insieme ad Angela D’Onghia & Simona Vacca, Torin Blankensmith e Dotsimulate.

«Co-Stories© nasce per costruire ponti tra cultura, persone, imprenditoria e brand – spiega Marco Diotallevi – Think Outside The Museum è il frutto di questa visione: insieme a Rome New Media Week vogliamo riflettere su come stanno cambiando le città e le esperienze interattive che viviamo».



Mercoledì 8 luglio

Palazzo San Lorenzo – Piazza dei Sanniti, 9a

Dalle ore 21