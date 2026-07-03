Donald Trump proclama “la Giornata Nazionale delle Capesante per celebrare un provvedimento della National Oceanic and Atmospheric Administration che aprirà alla pesca” dei molluschi in un’area del New England.

La pesca nel New England

Lo ha annunciato il presidente sul suo social Truth, sottolineando che l’iniziativa consentirà a chilogrammi di capesante di raggiungere le tavole e creerà posti di lavoro.

“Per me è un grande onore averlo fatto, perché sono amico dei pescatori: andate a votare per i Repubblicani alle elezioni di metà mandato, perché se dovessero vincere i comunisti, non pescherete mai più”, ha messo in evidenza.