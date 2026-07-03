Paura all’ex Base Nato di Bagnoli, dove il palco dell’Alien Sound Festival è crollato a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la zona. Il video dell’accaduto mostra una scena impressionante, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Fortunatamente, al momento del cedimento la struttura era ancora in fase di allestimento e nessun operaio si trovava sul posto, evitando così conseguenze gravi.

L’evento resta comunque confermato e si svolgerà regolarmente sabato 4 e domenica 5 luglio. Le autorità stanno verificando le condizioni di sicurezza dell’area.