Valanga a Solda in Alto Adige: due morti fra gli escursionisti nella zona del rifugio Madriccio
È di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige.
Nella zona del rifugio Madriccio
L’incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti.
Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva.