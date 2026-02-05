È di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige.

Nella zona del rifugio Madriccio

L’incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti.

Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva.