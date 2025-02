Dopo che la vincita è stato finalmente reclamata, Carter ha detto che si tratta di “una notizia assolutamente incredibile. Siamo felicissimi che questo incredibile jackpot sia stato reclamato. Tutti sognano quella grande vincita quando acquistano il loro biglietto dell’EuroMillions, e per questo fortunato possessore questo sogno è diventato realtà. Immagina tutte le possibilità che sono ora alla sua portata”.

Allwyn ha confermato di aver pagato la gigantesca somma al giocatore che è diventato il terzo più grande vincitore di sempre del Regno Unito. Per comprendere l’entità della vincita, come scrive il Mirror, basta citare il patrimonio del cantante canadese Michael Bublé che è stimato intorno ai 63 milioni di sterline.

A dicembre dell’anno scorso, un altro fortunato cittadino britannico si era portato a casa una cifra che gli ha decisamente cambiato la vita: 177milioni di sterline, dopo aver vinto il jackpot sempre dell’EuroMillions.

Cos’è la lotteria EuroMillions

EuroMillions è una lotteria pan-europea lanciata inizialmente in Francia, Spagna e Regno Unito e la cui prima estrazione ha avuto luogo venerdì 13 febbraio 2004 a Parigi. Successivamente vi hanno aderito anche Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera.

L’estrazione si svolge ogni martedì e venerdì sera a Parigi. Una singola giocata a Euromillions costa 2,5 euro (2,5 sterline in Gran Bretagna e 3,5 franchi in Svizzera). I premi, ad esclusione del jackpot, sono dimensionati in base alla partecipazione per paese, sono pagati a forfait e sono tutti (compreso il jackpot) esenti da imposte, ad eccezione di Svizzera, Spagna e Portogallo.

In Italia non si può partecipare. Si può però giocare all’Eurojackpot, un’altra lotteria europea in comune con Germania, Polonia, Svezia, Norvegia, Slovenia, Cechia, Ungheria, Croazia e Paesi Baltici.