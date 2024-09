Chemsex ovvero esaltazione e pericoli anche mortali delle orge gay alimentate dalla droga.

“Il sesso è folle, completamente sfrenato, il che ovviamente è dovuto in parte alla droga, ma anche al fatto che puoi mettere in atto tutte le tue fantasie”, ha detto a Marisol Rifai David, psicologo 54enne, che ha una relazione da due anni e ha preso parte a orge gay alimentate dalla droga negli ultimi 15 anni.

Il chemsex, ovvero assumere droghe per aumentare il piacere e le prestazioni sessuali, “mi ha aperto un mondo di possibilità”, ha aggiunto David.

Gli orizzonti del Chemsex

“Il sesso non deve essere limitato a due persone… C’è un intero lato fantasy e trasgressivo che mi eccita. È come se fossi in un film porno”.

L’AFP ha parlato con diversi uomini gay francesi che si abbandonano regolarmente alla scena “party and play” (PnP), principalmente nella città sud-occidentale di Bordeaux.

Hanno descritto come le loro sessioni di sesso di gruppo assistite chimicamente a volte durino giorni, con sensazioni sessuali e resistenza potenziate da droghe psicoattive che sniffano, ingoiano e iniettano.

Ma la crescente sottocultura “high ‘n’ horny” comporta anche rischi considerevoli, alcuni dei quali mortali.

Incontri on line

La maggior parte si incontra online con le sessioni di “gioco cablato” che coinvolgono più partner, spesso contemporaneamente, che si svolgono nelle case delle persone.

“Ti togli i vestiti quando arrivi e ti metti subito all’azione”, ha affermato.

Fare sesso con gruppi fino a una dozzina di uomini è stata un’enorme “apertura per me dopo la mia educazione religiosa, dove l’idea di far parte di una coppia mi è stata inculcata dalla mia famiglia”, ha affermato David.

Ogni weekend per “due anni intensi” si è immerso in “un mondo straordinario”.

“Ero dipendente dall’atmosfera. Era tutto ciò a cui pensavo per tutta la settimana, aspettando che arrivasse venerdì. Era come andare al casinò, avevo bisogno della mia euforia.”

Overdosi fatali di chemsex

Ma l’avventura può rapidamente trasformarsi in qualcosa di amaro. Solo a Bordeaux, una piccola città con meno di un quarto di milione di abitanti, quest’anno cinque persone sono morte per overdose durante sessioni di chemsex in un periodo di otto settimane.

Il procuratore Frederique Porterie ha detto all’AFP che la polizia sta cercando di capire se le morti siano state “una sfortunata coincidenza o se una sostanza particolarmente tossica stia circolando.”

Spesso acquistate online, le droghe sono difficili da rintracciare, spesso arrivano per posta.

Le metanfetamine come la 3-MMC e la 4-MEC aumentano l’eccitazione inibendo l’eiaculazione e possono tenere svegli gli utilizzatori per giorni. La ketamina crea una sensazione di euforia e il GBL o “nitro blu” (un detergente per auto da banco) si trasforma nel rilassante e disinibitore GHB una volta entrato nel corpo.

“Usa di queste droghe sta diventando sempre più diffusa”, ha detto una fonte della polizia all’AFP. “Spesso provengono dai Paesi Bassi e puoi ordinarle sul darknet”.

Il chemsex è iniziato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna all’inizio del secolo. Sebbene il fenomeno sia “complesso” e difficile da valutare, lo psichiatra ed esperto di dipendenze professore Amine Benyamina ha affermato che potrebbe coinvolgere fino a “un quinto degli MSM (uomini che hanno rapporti sessuali con uomini)” in un rapporto del 2022 per il governo francese.

Nove persone su 10 che prendono parte al chemsex sono uomini gay, secondo l’ente di beneficenza francese per la salute sessuale Aides. Ma gli esperti affermano che l’uso di droghe sessualizzate avviene anche tra gli scambisti eterosessuali e sulla scena rave.

È la mattina dopo la sera prima nella sauna maschile di Bordeaux e nella discoteca Le Crunch.

La jacuzzi, la pista da ballo e le “retrobottega” private nel seminterrato dotate di letti, distributori di lubrificante e schermi che mostrano film porno vengono pulite. Diversi cartelli ricordano ai clienti che le droghe non sono ammesse. Ma spesso è “difficile individuare alla porta qualcuno che ha preso qualcosa”, ha ammesso il comproprietario Jess Royan, che a volte ha trovato “siringhe nelle cabine”.

Il compagno di David, Julien, 42 anni, ha confessato di aver “giocato col fuoco” in passato.

“Per la mia generazione, che ha accesso alla PrEP (medicinale per la profilassi pre-esposizione assunto per prevenire l’infezione da HIV), c’è stata la tendenza a dire, ‘Perché trattenersi, farsi una cura e andare a letto senza preservativo.'”

Ma poi un giorno qualcuno gli ha fatto un’iniezione senza che lui lo sapesse a una festa di chemsex. “Ho avuto un blackout”, ha detto.

Depressione e paranoia

Qualcosa di simile è successo all’ex gestore di un night club Alexandre, che è svenuto e ha perso la memoria dopo una serata ubriaca quando ha accidentalmente mescolato alcol con una traccia di GHB sul fondo di un bicchiere.

“Basta una micro goccia (di GHB) e sei fuori”, ha detto il 31enne, che ha chiesto all’AFP di cambiare il suo nome. “Ho sentito un torpore arrivare e ho avuto la prontezza di spirito di dire al mio amico che non stavo bene.

“Sono entrato in una stanza e ho dormito dritto per otto ore”, ha detto.

Ecco perché le persone devono guardarsi le spalle durante le sessioni, ha avvertito Hugo, il lavoratore del supermercato.

Ha descritto notti che sono diventate predatorie e “perverse” in cui ragazzi “che normalmente avrebbero difficoltà a trovare qualcuno” hanno fatto prede su altri sotto l’effetto di sostanze.

Oltre al rischio di overdose e di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, il chemsex è stato anche collegato a depressione, paranoia, ansia e intensa stanchezza.

Alcuni usano le droghe per aiutarsi a superare i problemi sul sesso di gruppo e sulla propria omosessualità. Ma per altri i problemi iniziano quando diventa più importante l’effetto che le droghe hanno su di loro che il sesso.

“Conosco sette persone a Bordeaux la cui morte è stata più o meno direttamente collegata a droghe e chemsex negli ultimi cinque anni, sia per overdose che per suicidio”, ha detto Alexandre, che ogni tanto partecipa ancora alle sedute, anche se con molto “meno abbandono”.

“Non appena spunta la piccola casella del piacere, il cervello ne vuole di più ed è pronto a sacrificare il lavoro e a mentire alla tua famiglia per ottenerlo”, ha detto.

L’ex direttore del night club ha anche condannato l'”omertà” nel chiamare i servizi di emergenza quando le persone si ammalano, con gli altri frequentatori di feste che temono di essere ritenuti responsabili.

