Una rete di bordelli cinesi fra Boston e Washington ha portato una donna in tribunale dove si è dichiarata colpevole.

Ora Han Lee, 42 anni, rischia fino a 25 anni di carcere quando verrà emessa sentenza il 20 dicembre.

Han Lee si è dichiarata colpevole di gestire una rete di bordelli di fascia alta nella grande area di Boston e nei sobborghi di Washington che serviva una clientela ricca e ben collegata tra cui politici, dirigenti aziendali, avvocati e ufficiali militari, riferisce Di Nate Raymond di Reuters.

Han Lee è apparsa alla corte federale di Boston per dichiararsi colpevole di iaccuse che ha cospirato per persuadere, indurre e invogliare principalmente le donne asiatiche a recarsi in Massachusetts e Virginia per impegnarsi nella prostituzione e commettere riciclaggio di denaro.

Lee ha sottolineato quando si rivolgeva a Stati Uniti Il giudice distrettuale Julia Kobick che mentre gestiva un’attività di prostituzione illegale, non costringeva nessuna donna a impegnarsi nel lavoro sessuale.

Nei miei bordelli nessuna era costretta

“Voglio semplicemente sottolineare che non ho controllato le donne”, ha detto attraverso un interprete coreano.

Un altro imputato, Junmyung Lee, dovrebbe dichiararsi colpevole a ottobre. 30. Il terzo imputato, James Lee, si è dichiarato non colpevole ma è in trattative per risolvere il suo caso, secondo i registri del tribunale.

I pubblici ministeri dicono che i clienti hanno pagato da 350 a 600 dollari all’ora per incontri sessuali con donne presenti su due siti web che pubblicizzavano modelle nude per la fotografia professionale come facciata per l’attività di prostituzione di Han Lee, che aveva operato almeno dal 2020.

Le autorità hanno stimato che la base di clienti della rete era di centinaia di uomini e dicono che includeva funzionari eletti, dirigenti farmaceutici e tecnologici, medici, ufficiali militari, professori, avvocati, dirigenti d’azienda, scienziati e contabili.

Nessun cliente identificato

Nessun cliente è stato identificato. L’avvocato Joshua Levy ha detto che le autorità stavano cercando accuse a livello statale contro 28 presunti clienti di bordelli in Massachusetts.

Quei casi sono stati vincolati a un contenzioso ora davanti alla più alta corte dello stato sul fatto che i media possano partecipare alle cosiddette udienze “show cause” che sono normalmente chiuse al pubblico in cui un impiegato-magistrato deciderebbe se esiste una causa probabile per accusare gli uomini di reati minori.

Anche i pubblici ministeri in Virginia hanno ricevuto rinvii, ma alla fine hanno concluso che non avevano prove sufficienti per fare un caso contro qualsiasi cliente ai sensi dello statuto di sollecitazione dello stato, ha detto Laura Birnbaum, portavoce del procuratore della repubblica.

Reuters