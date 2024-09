Il sindaco di New York a processo per corruzione ricorda la vicenda italiana di Giovanni Toti, presidente della Liguria, per mesi agli arresti domiciliari, dopo anni di indagini, per cifre e dimensioni dello scandalo quasi da ridere a confronto con quelle dello scandalo americano.

A differenza di Toti, però, il sindaco di New York Eric Adams, invece, è entrato e uscito dall’aula dell’udienza con poche limitazioni. Adams, scrivono Jake Offenhatz e Michael Sisak della Associated Press, è stato rilasciato a condizione che non contattasse alcun testimone o persona descritta nell’atto di accusa. Al sindaco è consentito parlare con parenti e personale, ma non di nulla attinente alle accuse.

Le prime rivelazioni sulle indagini sono uscite sul New York Times un paio di settimane in un articolo di Ginia Bellafante. Essenziale il racconto della giornata giudiziaria del sindaco fatto da Eric Lach del New Yorker.

C’è una certa differenza da Toti

Poco prima delle 9 del mattino, scrive, il sindaco Eric Adams ha mostrato teso il pollice in su a un fotografo del Daily News, mentre entrava nel tribunale federale a pochi isolati dal municipio. All’interno, è stato processato e poi condotto in un’aula di tribunale al ventiseiesimo piano, dove ha aspettato per circa mezz’ora prima che un giudice istruttore entrasse per supervisionare la prima incriminazione federale di un sindaco in carica di New York City. ù

“Sindaco Adams, capisce i suoi diritti come gli ho appena spiegato?” ha chiesto il giudice, dopo aver detto ad Adams che aveva diritto a un avvocato, a rimanere in silenzio e a sentire le accuse contro di lui lette ad alta voce. “Sì, che li capisco, Vostro Onore”, ha detto Adams. Mercoledì, aveva promesso di combattere il caso “con ogni grammo della mia forza e del mio spirito”. Per la maggior parte dei venti minuti di procedimento di venerdì, Adams è rimasto seduto passivamente, con le mani giunte in grembo, grattandosi di tanto in tanto il viso. È accusato di frode telematica, corruzione, sollecitazione di contributi per campagne elettorali estere e cospirazione.

Ha detto al giudice di aver letto l’atto di accusa di cinquantasette pagine che era stato depositato contro di lui e quando gli è stato chiesto di dichiararsi colpevole, ha detto: “Non sono colpevole, Vostro Onore”.

Poche restrizioni per il sindaco

I procuratori hanno detto di aver accettato di rilasciare Adams prima del processo con poche restrizioni. Non deve consegnare il passaporto. Deve evitare di parlare con i testimoni del caso in sé, anche se i procuratori hanno detto che erano disposti a essere ragionevoli se Adams avesse avuto bisogno di avere contatti con membri dello staff che potrebbero essere chiamati a testimoniare in un eventuale processo.

Dopotutto, è pur sempre il sindaco. Quando l’udienza è finita, Adams si è alzato, si è abbottonato la giacca e è uscito dal tribunale.

“Il sindaco di New York City Eric Adams si dichiara non colpevole di aver accettato tangenti e contributi elettorali illegali” ribadiscono Jake Offenhatz e Michael Sisak.

Il sindaco di New York City Eric Adams, aggiungono Jake Offenhatz e Michael Sisak, si è dichiarato non colpevole delle accuse federali di corruzione, respingendo fermamente le accuse secondo cui avrebbe accettato viaggi all’estero, denaro per la campagna elettorale e altri vantaggi da interessi stranieri che cercavano di sfruttare la sua influenza.

Adams, ex capitano di polizia, ha dichiarato la sua innocenza in un’aula di tribunale gremita a pochi passi dal municipio, che è stato sconvolto nelle ultime settimane da una cascata di indagini, perquisizioni e citazioni in giudizio. Il democratico al primo mandato sostiene di non aver fatto nulla di sbagliato e ha giurato di restare in carica, respingendo le crescenti richieste di dimissioni.

“Non sono colpevole, vostro onore”, disse Adams, guardando solennemente il giudice.

La sua comparizione davanti al giudice statunitense Katharine Parker è avvenuta un giorno dopo che i pubblici ministeri hanno desecretato un atto di accusa che lo accusava di aver accettato voli per 100.000 dollari e soggiorni in lussuose suite d’albergo da persone legate alla Turchia, e di aver alimentato la sua corsa a sindaco con donazioni illegali che lo hanno aiutato a qualificarsi per oltre 10 milioni di dollari in fondi pubblici per la campagna elettorale.

Adams è stato rilasciato a condizione che non contattasse alcun testimone o persona descritta nell’atto di accusa. Al sindaco è consentito parlare con parenti e personale, ma non di nulla attinente alle accuse.