La passione per le farfalle è costata cara a un chirurgo italiano in vacanza in Sri Lanka e al figlio che era con lui. Poteva andar loro peggio, se non pagavano la multa di 200 mila dollari (180 mila euro): due anni in un carcere ceylonese.

I due, Luigi Ferrari, 68 anni, chirurgo ortopedico di Sassuolo (Modena) e suo figlio Mattia, 28 anni, hanno pagato la multa e il divieto di rimpatrio a cui erano sottoposti è stato rimosso grazie all’intervento dell’ambasciata italiana a Ceylon. Sono rientrati oggi in Italia.

Multa colossale per un po’ di farfalle

Ferrari padre e figlio sono stati multati di 60 milioni di rupie dello Sri Lanka (200.000 $; 150.000 £) per aver tentato di contrabbandare centinaia di insetti endemici, tra cui 92 specie di farfalle, fuori da un parco safari, scrive la BBC.

I ranger del parco nazionale di Yala hanno arrestato Luigi Ferrari e suo figlio Mattia l’8 maggio di quest’anno dopo che sono stati trovati con dei barattoli contenenti gli insetti.

Le indagini hanno dimostrato che gli uomini avevano attirato gli insetti con degli esche per animali e avevano pianificato di usare delle bustine di cera per conservarli chimicamente.

Sono stati condannati all’inizio di settembre per raccolta, possesso e trasporto illegali di insetti e hanno ricevuto la multa più alta mai comminata per reati contro la fauna selvatica nel paese.

Uno dei ranger del parco, K Sujeewa Nishantha, ha detto alla BBC che il giorno dell’incidente, un autista di jeep da safari aveva informato la sua squadra di ranger che una “macchina sospetta” era parcheggiata lungo la strada e che i due uomini che vi erano dentro si erano avventurati nella foresta con delle reti anti-insetti.

La denuncia dei ranger

I ranger hanno localizzato la macchina e trovato centinaia di barattoli contenenti gli insetti nel bagagliaio.

“Tutti gli insetti erano morti quando li abbiamo trovati. Hanno messo una sostanza chimica nelle bottiglie”, ha detto il signor Nishantha. “C’erano più di trecento animali”.

Gli uomini sono stati inizialmente colpiti da 810 accuse, ma queste sono state poi ridotte a 304. Potrebbero affrontare due anni di carcere se non pagano la multa entro il 24 settembre.

Il Parco nazionale di Yala, situato nel sud-est del paese, è uno dei parchi faunistici più popolari dello Sri Lanka, che ospita un’alta concentrazione di leopardi, elefanti e bufali, tra gli altri animali.

Luigi Ferrari, un chirurgo ortopedico specializzato nel trattamento di lesioni a piedi e caviglie, è stato descritto dai suoi amici come un appassionato di insetti, secondo quanto riportato. È anche membro di un’associazione di entomologia a Modena.

I suoi amici e colleghi in Italia hanno chiesto clemenza a suo favore. Alcuni hanno suggerito che le farfalle trovate in suo possesso non hanno alcun valore commerciale, ha riportato il quotidiano italiano Corriere della Sera.

Il dott. Jagath Gunawardena, esperto di diritto ambientale, ha detto alla BBC che la multa di $ 200.000 era un avvertimento per i criminali e un buon precedente.

BBC

Resto del Carlino