Vaga nuda per un hotel della Thailandia dopo aver bevuto un drink corretto con etanolo. Questa la disavventura vissuta da una donna britannica, Janet West, 61 anni, che ha ricordato la sua straziante esperienza vissuta durante una vacanza a Bangkok. La vicenda risale al 2019, ma lei ha voluto raccontarla ai media ora che sono in corso le indagini per la morte di sei turisti nel Laos, avvenuta lo scorso novembre, in quello che si ritiene essere un incidente di massa da avvelenamento di etanolo.

Il racconto della donna: dal drink in strada alle allucinazioni

La donna, originaria di Swansea, nel Galles, ha festeggiato il capodanno thailandese sulla famosa Khaosan Road, bevendo quello che pensava fosse un cocktail con whisky e cola, servito in un secchio pieno della bevanda. Come si legge sul Daily Mail, Janet ha detto che dopo essere andata a letto ha iniziato a sognare di essere stata scortata nella sua stanza dal personale dell’hotel. Poi la scoperta: le hanno detto che in realtà aveva girovagato nuda per quattro ore. In seguito ha ricordato di aver creduto di essere un’adolescente incinta e di aver dovuto farsi trasportare in un’unità parto speciale.

L’alcol non distillato correttamente

“Sono stata fortunata a sopravvivere e a non avere effetti collaterali, ma ora ho paura di bere i liquori locali in Thailandia”, ha detto Janet. E ancora: “L’alcol locale non è distillato correttamente e, sebbene sia economico, non vale la pena rischiare: limitatevi agli alcolici importati o alla birra in bottiglia. Mi sento così triste per gli sfortunati viaggiatori in Laos, e così disgustata dalle persone che hanno prodotto l’alcol e lo hanno venduto”. Nel novembre 2024 sei persone, tra cui uno studente britannico, sono morte in Laos dopo aver ingerito bevande che si ritiene fossero state mescolate con metanolo, una sostanza economica e tossica usata per aumentare l’effetto sballo delle bevande alcoliche.