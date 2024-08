Otto uomin, sette francesi e uno svizzero, sono stati arrestati con l’accusa di stupro di gruppo ai danni di un’adolescente britannica in un hotel di Magaluf. I disgraziati hanno anche filmato l’aggressione sui loro telefoni cellulari.

Secondo le indagini della polizia di Maiorca, almeno cinque degli uomini avrebbero violentato a turno la loro vittima, di 18 anni, mentre gli altri tre l’avrebbero aggredita sessualmente. I fatti si sarebbero verificati nell’agosto dello scorso anno. Tra le altre accuse mosse figurano maltrattamenti e reati contro la privacy legati alla pubblicazione dei video del cellulare.

Orrore a Magaluf, arrestati gli autori

Gli otto stupratori, sette francesi e un cittadino svizzero, sono tutti detenuti in custodia cautelare e dovrebbero rimanere dietro le sbarre fino al processo.

La turista inglese è stata anche sputata, picchiata, insultata e frustata dopo che i suoi presunti stupratori avevano approfittato del suo “stato di semi-coscienza” indotto dall’alcol e l’avevano spogliata nuda in una stanza del BH Mallorca Resort a Magaluf nelle prime ore del 14 agosto dell’anno scorso.

La cronaca di Natalia Penza e Tim Hanlon per il Mirror prosegue così. Durante la “mezz’ora” di depravazione a cui è stata sottoposta la giovane britannica, sarebbe stata filmata dagli uomini sui loro telefoni cellulari mentre si incitavano a vicenda e i video sarebbero stati pubblicati su un “noto social network”.

Il giudice istruttore ha trovato prove che indicano che uno dei sospettati ha girato 14 video della durata di 170 secondi e un altro ha girato cinque video della durata di 142 secondi, secondo Diario de Mallorca.

Sei dei sospettati, cinque francesi e uno svizzero di età compresa tra i 18 ei 26 anni, sono stati arrestati a Maiorca poco dopo lo stupro di gruppo. Altri due sono stati successivamente trattenuti in Francia su mandato d’arresto europeo emesso da un giudice spagnolo ed estradati.

L’incontro in un corridoio dell’hotel

I rapporti all’epoca dicevano che tre dei sospettati avevano incontrato l’adolescente britannica ore prima mentre festeggiava a Magaluf e uno sarebbe uscito nel corridoio di un hotel dopo averla “aggredita sessualmente” per incoraggiare gli estranei che tornavano dalla loro serata fuori a fare “sesso libero” con lei.

Dopo l’incidente che ha coinvolto l’adolescente britannica, il BH Mallorca Resort ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità e di offrire il proprio sostegno alla vittima.

La Guardia Civil di Maiorca ha affermato, dopo l’ultimo degli otto arresti: “La Guardia Civil ha chiuso l’indagine innescata dal presunto stupro di gruppo avvenuto in un hotel a Magaluf nelle prime ore di agosto del 2023.”

La poliziaspagnola ha sottolineato “la complessità dell’indagine, poiché i presunti aggressori non facevano parte dello stesso gruppo di amici ma, incoraggiati da altri partecipanti, si erano presumibilmente uniti all’azione di gruppo in atti sporadici, il che significa che non esisteva alcun tipo di relazione tra loro.”

Confermando che i primi sei sospettati erano stati trattenuti il ​​giorno della presunta aggressione sessuale e rinchiusi in prigione, un portavoce della polizia ha aggiunto: “L’indagine ha continuato a identificare i due giovani i cui arresti erano in sospeso. Una volta identificati, gli ufficiali hanno scoperto che avevano preso un volo per Baden-Baden in Germania per potersi dirigere alle loro case nella zona di Strasburgo.

La Guardia Civile ha chiesto l’assistenza delle autorità francesi attraverso i normali canali e ha emesso mandati di arresto europei per evitare che sfuggissero alla giustizia. La polizia francese ha confermato di aver arrestato uno di loro nella località francese di Scherwiller prima di confermare successivamente un secondo arresto all’aeroporto di Basilea Mulhouse Freiburg in Francia, quando il sospettato stava cercando di prendere un volo per la Turchia per evitare la detenzione”.

È stato anche affermato che il primo dei sospettati dello stupro di gruppo di Magaluf è stato trattenuto dopo che la polizia spagnola lo ha costretto a rispondere al telefono cellulare “rubato” dell’adolescente britannica presa di mira.

Il giovane francese ha preso il telefono e poi è andato con due amici di vacanza nella hall dell’hotel dove si sarebbe verificata l’aggressione sessuale, ignaro che sarebbero stati accolti dall’adolescente e dagli investigatori che l’aiutavano, ha riferito il rispettato quotidiano maiorchino Ultima Hora nei giorni successivi all’incidente.

Tutti e tre sono stati arrestati sul posto prima che gli altri tre sospettati venissero localizzati nelle ore successive, dopo che la diciottenne aveva fornito alla polizia le loro descrizioni. Una guardia di sicurezza dell’hotel dove si è verificato l’incidente è venuta in soccorso dell’adolescente britannica dopo averla trovata singhiozzante sul pavimento della hall. Era appena arrivato per il suo turno mattutino e ha descritto la risposta della polizia in quel momento come molto rapida ed efficiente.

Durante una visita medica sono stati trovati lividi sul braccio della turista che si ritiene siano stati causati dai suoi presunti stupratori che la tenevano ferma. Ha anche riportato un taglio al petto.

Mirror