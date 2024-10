Un tumore di quasi 2 chili (4 libbre) nella schiena di una bambina è stato rimosso con un delicato e difficile intervento chirurgico in un ospedale per bambini nel Texas. Ora la piccola è a casa con la sua famiglia, sta bene e cresce normalmente.

La vicenda è raccontata da Wendy Grossman Kantor su People. Kristin Tyler era felicissima di scoprire di essere incinta a settembre 2023. La donna e il marito, Jacob, vivono ad Alexandria, Louisiana, avevano un figlio di 1 anno e non vedevano l’ora di allargare la famiglia.

Ma all’ecografia anatomica di Kristin alla 20a settimana a febbraio, ai Tyler è stato detto che il loro bambino avrebbe potuto avere la spina bifida. “Non sapevo nemmeno cosa fosse”, ricorda Kristin, 23 anni. “Quindi ero nel panico”.

Il giorno dopo, uno specialista ha diagnosticato alla figlia non la spina bifida, ma un teratoma sacrococcigeo , un raro tumore fetale che si forma dal coccige del bambino. Si verifica in una su 20.000 nascite. La coppia è stata indirizzata al Texas Children’s Pavilion for Women di Houston per essere monitorata da un team di assistenza specializzato.

Viaggio della speranza

Hanno viaggiato per 245 miglia da casa per incontrare il dottor Ahmed Nassr , specialista in medicina materno-fetale e chirurgo fetale presso il Texas Children’s Pavilion for Women.

Nassr ha spiegato che il tumore era “molto raro”. I Tyler hanno imparato di più sulla condizione, che si verifica più spesso nelle ragazze che nei ragazzi e che di solito è benigno. Ma nella maggior parte dei casi, i dottori non sanno perché accade.

I tumori possono crescere molto e, crescendo, possono sviluppare grandi vasi sanguigni. “Fondamentalmente rubano l’afflusso di sangue al bambino”, spiega Nassr. “Il cuore del bambino deve lavorare molto duramente”, il che, dice, può portare a insufficienza cardiaca.

A marzo, Kristin si è trasferita temporaneamente a Houston con suo figlio William e sua madre in modo che i dottori potessero continuare a monitorare il feto. Jacob, un meccanico, ha dovuto rimanere in Louisiana e lavorare.

“Ero molto spaventata”, dice Kristin. “Dopo così tanti appuntamenti dal dottore e dopo averlo visto all’ecografia, è stato spaventoso”.

Poi il 21 maggio, alla 34a settimana, Kristin ha partorito con taglio cesareo.

Un tumore di 16 centimentri

Adalida Tyler è nata con un tumore di 16 centimetri e 4 libbre, quasi due terzi del suo peso corporeo. Sommati, il bambino e il tumore pesavano più di 5 chili.

Nassr ricorda che le dimensioni del tumore erano “un po’ più piccole di un’anguria”, ma più grandi di un melone. “Era un tumore grande, ecco perché eravamo così preoccupati”, dice.

“Dovevamo stare molto attenti durante il parto”, dice Nassr, spiegando perché hanno scelto il taglio cesareo. “Dovevamo evitare qualsiasi trauma o rottura del tumore. Perché a volte, con un tumore così grande, può rompersi e iniziare a sanguinare, e il bambino può stare molto male dopo il parto”.

Kristin ha visto Adalida solo su una telecamera in sala parto prima che venisse portata in terapia intensiva neonatale. “Sono riuscita a vederla per una frazione di secondo”, dice.

I dottori stavano già parlando dell’operazione di cui aveva bisogno la bambina. “L’avevo appena partorita, piangevo ed ero sconvolta”, racconta Kristin. Suo marito si sedette sul letto d’ospedale con lei e pregarono: “‘Dio, per favore. Lascia che ce la faccia.'”

Due giorni dopo, un team di chirurgia pediatrica è riuscito a rimuovere il tumore con successo. Adalida è tornata a casa dall’ospedale il giorno previsto per il parto, il 29 giugno.

Oggi, la bambina sta prosperando. “È una bambina buona e felice”, dice Kristin. “È sana. Sta bene. È guarita”.

Adalida ha infatti raggiunto tutte le tappe dello sviluppo.

“La chiamiamo la nostra bambina miracolosa”, dice Kristin. “La chiamiamo bambina angelo. C’erano così tante persone che l’amavano. Sono così grata”.

Quando Adalida avrà tra i due e i tre anni, la famiglia tornerà al Texas Children’s per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica.

Poiché il tumore è stato rimosso dalla parte inferiore della spina dorsale, è rimasta solo una superficie piatta. “Quindi era quasi tutto il suo sedere, quindi è piatto proprio lì, dalla schiena alle gambe”, dice Kristin. “In pratica la faranno sembrare più simile a tutti gli altri. Mi hanno detto che tutte le questioni mediche erano state sistemate, che era solo un problema estetico”.

La fede è ciò che ha aiutato la famiglia ad attraversare il difficile percorso, afferma, insieme al sostegno dei suoi amici e della sua famiglia.

“Non sei sola”, dice. “Perché per noi, è stato molto come se stessimo facendo tutto da sole. “Sono così grata per il supporto che abbiamo avuto. C’erano raccolte fondi organizzate da persone che non conoscevamo nemmeno”.

Aggiunge: “Per me è stato un momento illuminante scoprire quanto amore e gratitudine le persone ti diano e quanto sostegno ti diano quando stai attraversando un periodo difficile”.