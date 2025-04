Erano chiusi in una borsa che aveva delle parti traforate, necessarie per garantire loro almeno la respirazione e sopravvivere. Così sono stati ritrovati due cuccioli di cane meticci, rinvenuti da un passante nel tardo pomeriggio di ieri in una via del quartiere San Donato a Monza.

Gli animali abbandonati erano privi di chip e non mostravano segni di maltrattamento. Erano in buone condizioni di salute, ma sono stati comunque affidati dalla polizia locale alle cure di un centro specializzato dopo, essere stati accuditi in un primo momento dagli stessi agenti. Al momento non è stato ancora possibile risalire al responsabile dell’abbandono, ma le indagini sono in corso.