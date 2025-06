Li hanno lanciati da un’auto in corsa per abbandonarli. A ritrovare i due gattini in un fosso a bordo di una strada tra Talamello e Novafeltria, in Romagna, sono stati alcuni cittadini, che hanno chiesto l’aiuto dell’associazione Cuori Randagi. I mici sono stati messi in salvo, ma i veterinari hanno riscontrato su di loro traumi fisici compatibili con un lancio da una careggiata.

“È desolante dover constatare che oltre alle emergenze quotidiane legate al randagismo e alla mancata sterilizzazione dei gatti di proprietà, che già alimentano il numero di cuccioli destinati a morire di stenti o preda di animali selvatici, vi siano esseri umani capaci di gesti vili e barbari come questi”, ha commentato Tatiana Nigro, presidente di Cuori Randagi.