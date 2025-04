JD Vance sta trascorrendo la Pasqua a Roma. Nella giornata di ieri ha avuto un incontro con la premier Giorgia Meloni prima di partecipare ai riti del Venerdì santo con la moglie e i tre figli. Oggi il vicepresidente degli Usa è andato di nuovo a Città del Vaticano questa volta in veste ufficiale ed ha incontrato il cardinale Segretario di Stato in una San Pietro blindatissima. Il numero due dell’amministrazione Trump si è convertito al cattolicesimo di recente ed è praticante. Nel passato ha avuto però delle divergenze con Papa Francesco che oggi non ha incontrato a causa, con molta probabilità, delle condizioni di salute di Bergoglio.

Di cosa hanno parlato JD Vance e il cardinale Parolin

“Nel corso del cordiale colloquio – ha riferito ancora il comunicato della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America, ed è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Vi è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati, ai prigionieri, e sono stati trattati anche altri temi di comune interesse. Infine, si è auspicata una serena collaborazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, di cui è stato riconosciuto il prezioso servizio alle persone più vulnerabili”.

L’incontro tra Parolin e Vance è stato molto cordiale. Questo almeno quanto emerge dalle fotografie diffuse dal Vaticano subito dopo l’incontro. Parolin e Vance, nelle foto diffuse al termine dell’incontro, sono apparsi molto sorridenti sia al tavolo dei colloqui che nelle foto-opportunity. Vance è arrivato al Palazzo apostolico con tutta la sua famiglia: la moglie Usha e i tre bambini. Tutta la famiglia, alla fine dei colloqui hanno anche fatto una breve visita allo stesso Palazzo vaticano.

Vaticano blindato

Il Vaticano era blindato in attesa dell’arrivo del vicepresidente degli Stati Uniti. I varchi verso via della Conciliazione, dove è passata la delegazione Usa, sono stati chiusi anche per i pedoni con i pellegrini che sono stati incanalati nel percorso giubilare per la Porta Santa. JD Vance era accompagnato da un corteo, tra le auto del seguito e quelle di scorta, di circa una quarantina di vetture.